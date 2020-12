Sconfigge il covid a 102 anni: anziano di Piano di Sorrento è l’icona della ripartenza

Nel quotidiano post in cui il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, comunica i dati aggiornati circa la pandemia nel proprio paese, non è passato inosservato un aggiornamento di questa vigilia di Natale, in cui un anziano di 102 anni della casa di riposo carottese ha fatto un regalo a tutti noi: ha sconfitto il covid-19.

Una grande gioia in questo periodo triste è la guarigione al Covid 19 di un ospite di 102 anni della nostra casa di riposo che seppur ancora debilitato ha sconfitto il virus.

Lo abbracciamo tutti con grande affetto – ha scritto il sindaco Iaccarino.