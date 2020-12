I commercianti sono pronti a mettere in atto “Lo sciopero fiscale” per il 2021. La protesta – come riporta “Le Cronache” – è capeggiata da Franco Florio, titolare di un negozio di pelletteria nel centro storico di Amalfi. Florio afferma: “Lo Stato ci ha lasciati soli e quindi non abbiamo altra alternativa per far sentire la nostra voce, che proclamare lo sciopero fiscale”.