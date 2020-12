Scala. Un nuovo positivo, ma 9 guariti. Fra questi Maria Carmela Di Pino la “nonna” di 102 anni

Scala, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Ecco il comunicato del sindaco Luigi Mansi . Oggi si registra un nuovo caso di positività al Covid-19 nel nostro comune.

Una concittadina asintomatica, già in quarantena ed ora in isolamento domiciliare.

Gli esiti dei 33 tamponi effettuati venerdì u.s, sono così ripartiti:

– 1 positivo

– 9 guariti

– 5 da ripetere

– 12 negativi

– 6 ancora non pervenuti

La nostra nonna centenaria, Maria Carmela Di Pino è tra i guariti di oggi, una notizia che ci riempie di gioia e speranza ( Nella foto la donna a “La Vita in Diretta”, una donna forte che ha passato tutta la vita a lavorare, come tante, a trasportare limoni fra Scala, Ravello e Amalfi quando non esistevano mezzi di strasporto e le strade erano i sentieri di montagna ) .



❗Rinnoviamo la raccomandazione a chi rientra in un tracciamento, che è obbligatorio rispettare la quarantena fiduciaria fino all’esito del tampone anche da parte di chi si è sottoposto volontariamente a tampone presso un laboratorio privato.

❌ Invitiamo altresì, tutti i cittadini a rispettare le norme relative all’ area rossa Covid, e quindi ad uscire solo se strettamente necessario, utilizzando i dispositivi di protezione individuale e nel rispetto delle regole del distanziamento interpersonale.