Scala, strada all’altezza del ristorante Zi’ Ntonio liberata: rimosso l’albero abbattuto dal vento. La strada, all’ altezza del ristorante Zi’ Ntonio è stato prontamente liberata rimuovendo l’ albero.

Si rinnova la raccomandazione a restare in casa, è necessario non circolare in strada, se non in casi strettamente necessario.