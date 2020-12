Scala: l’incredibile storia della “formichella” Nonna Maria. Ha battuto il Covid a 102 anni

La lontananza dai nipoti, dunque, è sembrata esser la prova più dura da superare per la centenaria di Scala. Una donna forte. Veramente forte. Lo dice la sua storia: Maria Carmela Di Pino, infatti, è una delle ultime “formichelle” ancora viventi. Da giovanissima, infatti, tutti i giorni percorreva gli oltre mille gradini che dividono la sua Pontone ad Amalfi con delle ceste pesantissime: all’interno soprattutto limoni ma anche la legna per i forni dell’ex Repubblica Marinara. Una forza fisica e di volontà incredibile. «Ha fatto su e giù per quei gradini una vita intera. Ha un cuore davvero molto forte», rivela adesso la nipote ripercorrendo quell’esistenza iniziata il primo marzo del 1918. «Per tantissimi anni ha fatto questa vita difficile, di sacrificio, per guadagnarsi da vivere. Il nonno, Marco Rispoli, quando era in vita curava i giardini per portare il pane a casa. I loro sforzi, però, hanno permesso di crescere i sette figli. E i loro nipoti che adesso non vedono l’ora di riabbracciarla». Una famiglia unitissima. Oltre ogni ostacolo. «È legatissima a tutti. In questi giorni d’assenza – spiega Maria Potenza – ci ha chiamato in continuazione, voleva sapere come stavamo e cosa stavamo facendo. Sembrava esser quasi più preoccupata per noi che per lei».

Preoccupazioni che sono state condivise, per un mese, dall’intero borgo di Scala. Partendo dal sindaco Luigi Mansi che non ha fatto mancare mai il suo sostegno: «Lo ringrazio per tutta l’attenzione che ha avuto per nonna Maria Carmela e per la nostra famiglia», le parole della nipote dell’anziana. «Negli scorsi giorni avevamo bisogno di un medico e si è impegnato in prima persona per far visitare la nonna». Un elogio che riempie d’orgoglio proprio il primo cittadino che, commosso, racconta adesso una vicenda che ha seguito passo passo: «È una gioia enorme aver superato insieme queste difficoltà», spiega Mansi. «Nonna Maria Carmela rappresenta un esempio di vita che, in questi momenti così difficili, deve farci riflettere. Ha basato tutta la sua esistenza sull’umiltà e sul sacrificio. Ha vissuto la vita soffrendo e lavorando. La sua guarigione e quanto ha fatto da sempre deve essere da esempio per noi giovani». Anche Mansi è pronto a “invadere” la sua casa per una grande festa.