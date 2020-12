Scala, il Natale è alla porte

Costiera Amalfitana. Scala (SA), il Natale è alla porte

L’ Amministrazione Comunale non si ferma, il Natale è alle porte!

In ottemperanza a tutte le misure anti contagio Covid-19, vogliamo comunque tenere acceso, soprattutto per i nostri piccoli Scalesi, il clima e l’ atmosfera del periodo più magico dell’ anno.

Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni, ma vogliamo già lanciare la prima iniziativa:

– illuminare e colorare i vostri balconi e le vostre finestre per il giorno 8 Dicembre prossimo.

Condivideremo insieme l’ accensione delle luci…non solo quelle delle vostre case!

🌈 Scala dovrà essere un’ esplosione di colori e luci!

Natale è sempre Natale e nonostante le restrizioni non si poteva far calare le luci sopra un evento pregno di significato come l’attesa in seno alle tradizioni della nostra fede. Sarà un Natale diverso caratterizzato dalla prudenza e dalle restrizioni, in rispetto alle regole e alla sobrietà

A Scala, in Costiera Amalfitana, ci sarà la Santa Messa alle ore 10.30 di martedì 8 dicembre, festività dell’Immacolata, nel Duomo di San Lorenzo. Alle ore 19, accensione dell’albero di Natale e delle “luminarie delle nostre case”, diretta streaming sulla pagina facebook del Comune.

Alle ore 10.30 del 22 dicembre, invece, lo scuolabus di Babbo Natale sarà messo in moto per portare doni a tutti i bambini che attenderanno alle fermate del pulmino.

Nonostante il momento difficile, non potevamo “spegnere” il Natale.

INSIEME, nonostante tutto, condividendo il clima magico del Natale, soprattutto per i nostri piccoli.

Così sul profilo social del Comune