Scala, gli auguri di Antonio Ferrigno all’amata Nonna Lucia: “Ci hai dato la forza con il tuo sorriso”

Scala. Gli auguri di Antonio Ferrigno all’amata Nonna Lucia che oggi compie 100 anni.

“Oggi la nostra cara Nonna Lucia compie 100 anni! Si, la “nostra”, perché a Scala, Nonna Lucia, per tutti “Zia Lucia”, può essere considerata una di famiglia.

Quante persone sono passate per il tuo ristorante almeno una volta per un saluto, per un caffè o per mangiare qualcosa. Quante persone hanno soggiornato nel tuo albergo ed hanno beneficiato della tua ospitalità, vivacità ed allegria. Ancora oggi non passa giorno che qualcuno non chiami per salutarti, sapere come stai e ricordare gli spensierati momenti trascorsi insieme al Ristorante Albergo Zi’Ntonio, per non parlare delle tante persone che vengono a trovarti per trascorrere momenti spensierati e fare due chiacchiere con te.

Con orgoglio possiamo dire che insieme al nonno Antonio avete fatto la storia di Scala e della Costiera Amalfitana! Oggi hai raggiunto un traguardo importante, 100 candeline.Quanta storia, quanti ricordi, quanta vita hai vissuto in questo secolo.

Hai vissuto la povertà, hai provato il lavoro duro della campagna, hai vissuto in prima persona l’orrore della guerra, hai dedicato una vita intera alla tua struttura ricettiva sempre con il sorriso sulle labbra. Mai una parola fuori luogo, mai un momento di debolezza, eppure momenti difficili anche negli ultimi anni ne hai passati.

Sei stata proprio tu, dopo la morte del Nonno Antonio e del tuo amato figlio Lorenzo a darci la forza di andare avanti, a non mollare mai, ad affrontare la vita con il sorriso. I tuoi racconti, la tua forza di volontà, la tua voglia di vivere, saranno per sempre esempio per la miriade di nipoti e pro nipoti che ogni giorno possono godere della tua presenza.

Tanti cari auguri Nonna Lucia.

Ti vogliamo un mondo di bene!