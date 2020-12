Scala, gli auguri del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale in occasione del Natale

Scala. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, con un post sulla sua pagina Facebook, formulano gli auguri ai cittadini in occasione di questo Santo Natale: “Che sia un Natale sereno con gli affetti familiari! Buon Natale ai nostri concittadini lontani che per vari motivi non saranno qui tra noi quest’anno. Buon Natale ai nostri anziani, custodi di una memoria storica che è insegnamento di vita. Buon Natale ai bambini ed alle loro famiglie, grande ricchezza per la nostra comunità. Buon Natale di speranza alla nostra SCALA!”.