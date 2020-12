Scala, domani è un giorno davvero speciale: l’amata Nonna Lucia spegne 100 candeline! Auguri!

Scala (Costiera amalfitana). Domani 11 dicembre è un giorno veramente speciale: l’amatissima Nonna Lucia compie 100 anni!

Non poteva avere cognome più dolce Lucia Belviso, una simpatica signora di Scala che domani spegnerà 100 candeline, testimone di un secolo di grandi cambiamenti. Dallo sguardo vispo e attento, conosciuta da tutti come Zia Lucia, colpisce subito per la sua dolcezza ed il suo sorriso. Assieme al marito Antonio Ferrigno, alla nipote Maria ed ai figli Lorenzo, Marinella e Michele danno vita ad una delle prime strutture ricettive di Scala, l’hotel Zi’Ntonio.

Una madre vigile e presente, nonna amorevole dall’aria delicata è sempre stata una paziente ed instancabile lavoratrice. Una moglie rispettosa con la sua personalità composta ed uno sguardo aperto al futuro ed alle evoluzioni del tempo ha accolto ospiti illustri e meno illustri, con innata semplicità ed eleganza.

Orgogliosa delle sue origini semplici ed innamorata della sua Scala ha ancora la battuta pronta e spiritosa ed una viva voglia di uscire per conoscere luoghi e persone. Una donna dai tanti interessi e amante del bello subisce ancora il fascino di una fragranza di profumo e dei bei fermagli per capelli: piacevolmente vanitosa Nonna Lucia!

Forse oggi non avrà un udito acuto ma i suoi occhi verdi esprimono entusiasmo e gioia di vivere. Con quel desiderio di fare sempre meglio ogni giorno è un grande esempio di un mondo fatto di ospitalità, famiglia, sorrisi e amore. Un onore poterne ancora godere!

