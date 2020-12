Scala: domani alle 19 diretta Fb per l’accensione dell’albero e delle luminarie

Scala (Costiera amalfitana). Natale è alle porte. Tutto pronto per domani, 8 dicembre 2020. Riportiamo l’avviso del sindaco Luigi Mansi ai cittadini. “L’appuntamento è alle 19.00 su questa pagina per condividere, seppur da lontano, un momento a noi tanto caro: l’Accensione dell’ Albero di Natale in Piazza Municipio e delle Luminarie cittadine.

Alla fine del conto alla rovescia sarà illuminato l’ Albero di Natale e voi da casa illuminerete i vostri balconi e le vostre finestre. Scala dovrà essere un’ esplosione di colori!! Da quest’ anno, ad allietarci, in questo periodo difficile, ci saranno anche le musiche Natalizie che raggiungeranno le vostre case dal terrazzo della Casa Comunale.

Non mancate, appuntamento alle 19.00 di domani 8 dicembre 2020 in diretta su questa pagina.

Il Sindaco e l’ Amministrazione Comunale”.