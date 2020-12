La città di Scala è in cordoglio per la scomparsa della sig.ra Maddalena Staiano, deceduta all’età di soli 56 anni. Figli, fratelli e nipoti sono profondamente addolorati per la perdita e ricorderanno la loro cara domani, giovedì 31 dicembre alle ore 11:00 presso il duomo di San Lorenzo in Scala.