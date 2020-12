ÉDEA, questo il nome di una band salernitana di recente formazione, édea è acronimo che sta per “écailles de l’âme” (scaglie dell’anima), i componenti del gruppo sono Margherita Palladino (voce e piano), Danilo Lupi (bouzouki irlandese, flauti e cori) e Martino D’Amico (batteria, percussioni e cori). Il gruppo salernitano ci propone un dark folk suadente sorretto dalla voce potente e melodiosa della Palladino. Le storie che ci propongono nel loro nuovo EP “Across” sono caratterizzate da passioni intramontabili e conflitti interiori, le sei tracce musicali sono una commistione di delicate melodie folk e malinconiche armonie rock, il progetto è stato masterizzato da Francesco Tedesco “Im Recording”, Nocera Inferiore . Il gruppo nasce qualche anno grazie all’incontro tra Margherita Palladino e Danilo Lupi che scoprono di condividere gli stessi interessi musicali, si arricchisce in seguito della professionalità di Martino D’Amico e del live performer Rosario Reina. Ogni componente della band vanta esperienze pregresse quasi ventennali nell’ambito della musica folk, metal e rock. “Helydea“, il brano principe dell’EP, è anche la sintesi del percorso artistico che propone il gruppo un racconto sospeso tra sogno e possibilità concreta di superare le paure interiori, le credenze antiche e i pregiudizi combattendo con determinazione. “Across” degli ÉDEA è uno smarrimento dell’Anima,un’apertura, un respiro racchiuso in un frammento, “écailles de l’âme” , tempo breve in cerca del suo infinito senso.

di Luigi De Rosa