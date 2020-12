Sbarcato a Fiumicino il primo volo covid free proveniente dagli Usa

Tampone in partenza negli Stati Uniti per tutti i passeggeri ,obbligo di mascherina durante il volo, secondo test rapido all’arrivo all’aeroporto di Roma e niente più obbligo di quarantena. Un ottimo risultato che fa ben sperare anche per la ripresa del turismo d’oltreoceano.

Roma – Un’iniziativa apprezzata molto dai passeggeri e un modo senz’altro valido per tornare a volare in sicurezza quella fortemente voluta da Aeroporti di Roma per riprendere i contatti con gli Usa interrotti con il coronavirus. Quello sbarcato stamattina, poco prima delle otto,proveniente da New York è infatti il primo volo covid free dopo l’accordo stipulato da Aeroporti di Roma, Alitalia e Delta per creare un corridoio pulito. Ovvero senza alcun rischio di contrarre il coronavirus. Il meccanismo covid free prevede un tampone in partenza negli Stati Uniti per tutti i passeggeri, obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata del volo, secondo test rapido in un corridoio “sicuro” creato appositamente all’interno dell’aeroporto di Roma. Ma soprattutto, niente più obbligo di quarantena all’arrivo in Italia, consentito solo per motivi di salute, lavoro o residenza per chi arriva da oltreoceano. Dodici in totale le postazioni disponibili nell’apposita nuova area allestita, di cui quattro operative per il volo di oggi.

Quello di stamane è il primo dei tre voli settimanali Alitalia Covid-tested. Dopo essere scesi dall’aeromobile di Alitalia i viaggiatori, tra cui anche numerosi italiani, già muniti negli Usa dell’apposita certificazione che attestava la negatività al Covid 19, nello scalo romano si sono tutti sottoposti ad un nuovo test antigenico, eseguito presso le apposite strutture di testing rapido allestite da Aeroporti di Roma e già operative al Leonardo da Vinci con il supporto della Regione Lazio. Dopo circa un’ora sono arrivati i risultati e sono risultati tutti negativi i cento passeggeri del volo alitalia New York -Roma. Un ottimo risultato che fa guardare con ottimismo verso il prossimo futuro anche per la ripresa del turismo d’oltreoceano. – 09 dicembre 2020 – salvatorecaccaviello.

Fonte:Adnkronos

