Sarno, Polizia di Stato: arrestato un uomo ricercato con Mandato di Arresto Europeo.

Nella serata di ieri, a Sarno, gli Agenti della Polizia di Stato, in servizio presso il locale Commissariato di P.S., hanno arrestato un uomo di nazionalità tedesca, destinatario di un mandato di arresto europeo.

In particolare gli Agenti del Commissariato, durante i servizi di controllo del territorio, intensificati per la verifica del rispetto delle limitazioni alla mobilità sul territorio, hanno fermato due cittadini tedeschi, soggiornanti in Sarno, in una struttura ricettiva della zona.

Uno dei due, G.R. E., tedesco, classe 1957, è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo (M.A.E.) emesso recentemente nei suoi confronti dall’Autorità giudiziaria tedesca, in quanto responsabile di reati relativi agli stupefacenti.

In particolare, gli Agenti della Polizia di Stato hanno accertato la misura a carico del soggetto dopo che un altro cittadino tedesco , in sua compagnia, tale W.U.J. , 1961, residente in Spagna,risultava avere un’altra segnalazione internazionale a suo carico, risalente ad anni precedenti.

Gli Agenti hanno approfondito i controlli e, dopo aver accertato le relative segnalazioni, li hanno accompagnati presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Dalla banca dati è emerso che un rintraccio era risalente nel tempo ma per a carico della seconda personaG.R.M., è stato accertato che egli fosse da ricercare in Europa per arresto a fini di consegna all’autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 22.04.2005 nr.69 che disciplina il Mandato di Arresto Europeo.

Gli Agenti della polizia di Stato hanno quindi arrestato l’uomo, associandolo presso la casa Circondariale di Salerno – Fuorni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del prosieguo del procedimento.