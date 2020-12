Sarno. Inquinamento ambientale, denunciate 144 persone

Il Sarno è stato negli anni soggetto ad aggressioni criminali per quanto riguarda sversamenti di materiale inquinante. Per questo abbiamo incrementato i controlli in modo intensivo. Solo negli ultimi 6 mesi sono state controllate oltre 260 attività produttive e denunciate 144 persone, individuati 41 scarichi abusivi, 36 sequestri tra aziende e/o parti di esse e 57 sanzioni amministrative per un importo pari a circa 225 mila euro. Grazie a una intensa e complessa campagna di controlli, anche con l’ausilio di droni, abbiamo represso fenomeni di abbandono di rifiuti nonché di illeciti sversamenti da parte di imprese nelle aree del bacino del fiume Sarno.

Ringrazio i Carabinieri del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari e il Nucleo Operativo Ecologico con cui sono in costante contatto per queste e altre situazioni e per l’intensa attività posta in essere. Un lavoro intenso che vede coinvolte varie istituzioni e che insieme si impegnano per porre un freno alle cause dell’inquinamento del fiume Sarno.

I controlli non si fermano neanche un giorno. Il lavoro è ancora tanto ma vi prometto che quel territorio tornerà ad avere una dignità ambientale come non si vede da ormai troppo tempo.

Ministro Costa