Sant’Agnello, venerdì 11 dicembre giornata dedicata alla donazione del sangue. L’Avis sarà presente venerdì 11 dicembre 2020, dalle ore 8 alle ore 11, in piazza Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina. Chi lo desidera potrà, dunque, fare un gesto di amore e solidarietà donando il sangue. Le donazioni saranno effettuate in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid. I donatori potranno, inoltre, richiedere il test sierologico per il Covid-19.

Donare il sangue è un gesto semplice, solidale verso gli altri e utile per te stesso, ad ogni prelievo vengono effettuati controlli ed analisi complete per monitorare il tuo stato di salute.