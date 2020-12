Sant’Agnello. Tentativi di effrazione a diversi garage in Via dei Gerani, si pensa a possibili furti

Sant’Agnello ( Napoli ) . Tentativi di effrazione a diversi garage in Via dei Gerani, si pensa a possibili furti. Non è la prima volta che succede. Ieri sera molti residenti della cittadina della Penisola sorrentina si sono trovati con danneggiamenti agli ingressi dei garage, evidenti tentativi di forzatura. Alcuni hanno annunciato denuncia alla polizia di Sorrento. E’ un allarme serio per la sicurezza del territorio con i rischi che aumentano con l’aumentare dei disagi sociali dovuti alla crisi economica conseguente alle restrizioni per il contenimento del coronavirus Covid-19 che ha peggiorato situazioni già presenti nel circondario.