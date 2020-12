Sant’Agnello. Te Deum per il nuovo anno

Giovedi 31 dicembre 2020 alle ore 11.15, nella Chiesa di Sant’Agnello,sarà Monsignor Francesco Vescovo Alfano a celebrare il TE DEUM per chiudere l’anno vecchio ed accogliere il nuovo.

Intanto, il 28 dicembre , giornata dedicata agli innocenti, si è celebrata la commemorazione, la leggiamo nel racconto di Margherita Starace.

In questo giorno l’Unità Pastorale 4, che comprende le Parrocchie di Meta, Piano di Sorrento e Sant’Agnello, ricorda, oltre alle piccole vittime di Betlemme, anche i figli abortiti in modo contratto o spontaneo, quelli strappati prematuramente alla vita, tutte le piccole vittime di ogni violenza umana e i bambini mai nati.

La Celebrazione Eucaristica presieduta da don Rito Maresca, e concelebrata da don Francesco Saverio Iaccarino e don Catello Imperato, si è svolta nella chiesa Parrocchiale dei Santi Prisco e Agnello. La nostra Parrocchia è stata individuata quale luogo ideale per una tale celebrazione per la vicinanza e il patrocinio di Sant’Agnello nel mistero della vita, inteso come mistero della vita che nasce, della vita desiderata e tante volte anche di quella lacerata.