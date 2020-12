Sant’Agnello, tanti auguri a Benito Esposito e Agnese Sepe oggi sposi!

Tanti auguri tanta felicità agli sposi Esposito Benito e Sepe Agnese! – Con questo messaggio il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, rivolge ai due neo sposi i più sinceri auguri per la loro vita assieme. Non è facile trovare il coraggio di unirsi in matrimonio in un momento simile, ma la caparbietà di Benito e Agnese dimostra la vera forza del loro amore, che va oltre i semplici banchetti, feste, abiti e cerimonie.