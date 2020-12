Sant’Agnello, striscioni e messaggi minatori su Whatsapp al sacerdote. “Ci hai tolto il lavoro”

Sant’Agnello. Riproponiamo la vicenda del sacerdote molestato riportata sul quotidiano Il Mattino. Lo aspettavano fuori alla chiesa, con striscioni, cartelli, frasi shock tentando di incutergli timore. Gli facevano telefonate minatorie, inviavano messaggi sul cellulare, mandavano lettere. Comportamenti che sono diventati più intensi negli ultimi mesi ma che vanno avanti da oltre vent’anni. È la storia che vede protagonisti due 60enni di Sant’Agnello, D.G.P. e Q.M., ossessionati dall’odio nei confronti di un prete che attualmente è responsabile di una parrocchia di Sorrento e che in passato si è occupato della gestione di beni della Curia.

Motivo di tale rancore è la perdita della concessione della loro attività economica, che si svolgeva su un terreno di proprietà della Curia, secondo loro causata dalla volontà di tale prete. I due, infatti, hanno gestito per diversi anni in quel luogo un campo di calcio, nella zona di San Martino a Sant’Agnello. Un’attività che fruttava loro un certo guadagno. Poi la Curia ha chiesto di usufruire nuovamente di quello spazio per celebrare eventi religiosi. E da lì l’obbligo di lasciare il campo libero. Una decisione non facile da digerire per i due uomini che non si sono mai rassegnati. Ma da oggi dovranno stare attenti a non avvicinarsi troppo a quel prete e alla chiesa dove opera. Lunedì scorso, infatti, il commissariato di polizia di Sorrento guidato dal vice questore aggiunto Nicola Donadio ha dato esecuzione a un’ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura nei confronti dei due 60enni residenti a Sant’Agnello. I due sono gravemente indiziati per il delitto di stalking.

Il prete dopo un lungo periodo di sofferenza ha denunciato e le indagini condotte dagli uomini del commissariato hanno consentito di accertare i comportamenti persecutori messi in atto dai due. Dopo un certo periodo di apparente pace, sono tornati alla carica con un pressing ancora maggiore. Da alcuni mesi le loro minacce hanno assunto una dimensione tale da indurre il parroco a cambiare le sue abitudini di vita, a provare un senso di ansia e inquietudine nell’uscire, nel recarsi nella parrocchia, nel compiere le sue azioni quotidiane. Le telefonate, i messaggi Whatsapp, le lettere, hanno sempre avuto un unico obiettivo: convincere con la violenza psicologica il prete a ridare loro la gestione di quel terreno. Tantissime le volte in cui si sono fatti trovare all’uscita della chiesa con striscioni e cartelli contenenti frasi intimidatorie, come del resto i momenti in cui hanno seguito l’uomo nei suoi spostamenti. Ma i toni degli ultimi messaggi sono diventati preoccupanti. E l’intervento delle forze dell’ordine ha, probabilmente, evitato il peggio. I due erano stati già condannati per molestie nei confronti del prete 20 anni fa. Oggi per loro vige un divieto di avvicinamento al prelato, alla sua abitazione e alla chiesa interessata, luoghi dai quali dovranno mantenere una distanza di almeno 500 metri.