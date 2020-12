Sant’Agnello, stalking al sacerdote. Coppia si difende: “Ci sono inesattezze”

Sant’Agnello. Anche oggi torniamo sulla vicenda del prete molestato. Da noi e da altre testate giornalistiche è stato detto che i due accusati lo aspettavano fuori alla chiesa, con striscioni, cartelli, frasi shock tentando di incutergli timore. Gli facevano telefonate minatorie, inviavano messaggi sul cellulare, mandavano lettere. Comportamenti che sono diventati più intensi negli ultimi mesi ma che vanno avanti da oltre vent’anni. È la storia che vede protagonisti due 60enni di Sant’Agnello, D.G.P. e Q.M., ossessionati dall’odio nei confronti di un prete che attualmente è responsabile di una parrocchia di Sorrento e che in passato si è occupato della gestione di beni della Curia. Motivo di tale rancore è la perdita della concessione della loro attività economica, che si svolgeva su un terreno di proprietà della Curia, secondo loro causata dalla volontà di tale prete.

La redazione di Positanonews questa mattina ha ricevuto un messaggio una persona vicina alla coppia accusata. Riportiamo quanto ci hanno detto per dovere di cronaca ma ci dissociamo da ogni fatto e ogni parola. I suddetti signori sostengono che sono state scritte inesattezze. I documenti e i cartelloni che hanno fatto, dicono, non sono intimidatori. “L’attività in questione che i coniugi sono stati costretti a lasciare con la falsa promessa che ciò non sarebbe mai successo è un’attività a tutt’oggi lucrativa, ma soprattutto è stata resa tale grazie agli ingenti lavori effettuati dagli stessi che hanno reso possibile definirlo un campo di calcio vero e proprio . Il tutto senza avere un euro di risarcimento”, ci ha detto la persona vicino a loro.

A voi i commenti.