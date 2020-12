Per quelli che venissero da lontano telefonando al numero indicato si riceve un numero di prenotazione e con quel numero nel giorno e nell’ora prestabilito ci si presenta al varco d’ingresso e dopo la verifica si accede in Chiesa.

La novità, per cui si rende necessario questo comunicato, è che per poter partecipare all’Eucaristia in quei giorni è necessario prenotarsi.

Settimana scorsa è iniziato il solenne Novenario in preparazione alla Festa del nostro Patrono sant’Agnello abate. L’appuntamento vespertino della preghiera del Rosario (ore 18,30) e del Vespro (ore 19,00) può essere seguito anche in diretta facebook scaricando il libretto della preghiera dal link ( https://drive.google.com/file/d/1MxShaeumwvHrI1k-ZkUTtnLc1UkR2e0V/view?usp=sharing) .

Mi rendo conto della difficoltà o dei disagi che si vivranno, ma se tutti cerchiamo di rispettare le regole vivremo la nostra Festa Patronale anche nella difficoltà del momento. Solo per il giorno 14 dicembre, poi, giù alle scale del sagrato ci saranno due varchi di accesso diversi. Il primo per chi deve partecipare all’Eucaristia: esibendo il biglietto o il numero di prenotazione, potrà avere accesso in Chiesa a partire da un quarto d’ora prima dell’inizio della Celebrazione. Il secondo varco, con ingresso libero, sarà per tutti coloro che vogliono venerare la statua e vivere una semplice preghiera personale.

Nei giorni della Festa ci saranno più volontari riconoscibili col tesserino STAFF e il logo della Parrocchia a cui rivolgersi per informazioni e chiarimenti.

Di seguito gli Orari delle Celebrazioni del girono 14 dicembre 2020 festività di sant’Agnello abate:

Orari Sante Messe: 5.00 – 6.30 – 8.00 – 9.30 – 11.00 – 12.30 – 14.30 – 16.00 – 17.30 – 20.30 Orario Santo Rosario: 18.30

Orario Vespri: 19.00

Infine, quest’anno rispetto agli anni scorsi, sarà possibile venerare Sant’Agnello fino alla fine di gennaio utilizzando giorni feriali o festivi.

Nell’attesa di metterci tutti all’ombra del vessillo della Croce che sant’Agnello porta, vi benedico di cuore!

sac. Francesco Saverio Iaccarino