Sant’Agnello, si torna in classe dopo le feste di Natale. Riportiamo di seguito quanto ha scritto il sindaco di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, Piergiorgio Sagristani, sulla sua pagina Facebook:

Sulla questione scuole abbiamo incontrato al Comune – insieme al vice sindaco Giuseppe Gargiulo, all’assessore Attilio Massa ed al Presidente del consiglio comunale Gennaro Rocco – la Dirigente scolastica, Dottoressa Maria Pagano, ed in rappresentanza dei genitori Giuseppe Coppola Presidente del consiglio d’istituto!!

Insieme abbiamo convenuto di posticipare a dopo le feste la riapertura scuole, considerato che anticipare il rientro in classe in prossimità delle Feste avrebbe significato, in concreto, fare lezione in presenza per una sola settimana.

Da qui la decisione di prorogare l’ordinanza di chiusura. Pertanto il rientro in aula é da prevedere dopo le Feste.