Sant’Agnello. Rosario Fiorentino “Supermercato licenzia dipendenti con famiglia e affitti all’ultimo giorno di contratto, aperta vertenza sindacale”

Sant’Agnello. Riceviamo e pubblichiamo dal rappresentante di Sorrento Rosario Fiorentino questo comunicato ” Il sindacato Flaica Cub apre la vertenza nei confronti del Supermercato Superò S r l per i diversi licenziamenti avvenuti a fine contratto a tempo determinato senza la richiamata in servizio degli ex dipendenti . La vicenda adesso si sposta davanti al giudice del lavoro per il ricorso ex art 700 cpc promosso dall’ufficio legale del sindacato e davanti al sindaco di Sant Agnello così come richiesto sempre dal Flaica cub provinciale di Napoli” . “La vicenda è grave perchè si tratta di persone con famiglie a carico e affitti da pagare, nella migliore delle ipotesi potranno ricevere fra due o tre mesi qualcosa di disoccupazione. Inoltre non vengono preavvisati di questa modalità, ma glielo si dice l’ultimo giorno di lavoro di contratto a tempo determinato”