Sant’Agnello, pericolo in via Paola Zancani Montuoro: la denuncia dal gruppo Facebook

La strada in via Paola Zancani Montuoro, a Sant’Agnello, è spaventosa ed è un serio pericolo per gli utenti della strada. Centauri, pedoni, ciclisti. Non osiamo immaginare le conseguenze di un impatto su un dissesto simile. La denuncia giunge da Luisa sul gruppo Facebook “Sei di Sant’Agnello Se…”.

Non è corretto addossare alcuna colpa, considerato il vigore con cui il maltempo si è abbattuto su tutta la Campania, provocando danni a mare e in strada, oltre ad aver imbiancato i monti. Siamo sicuri che la pronta amministrazione santanellese prenderà provvedimenti e metterà in sicurezza la zona.