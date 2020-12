Sant’Agnello, oggi un nuovo positivo al Covid. Mercoledì e giovedì tamponi previa prenotazione: ecco dove. Riportiamo di seguito quanto ha scritto il sindaco di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, Piergiorgio Sagristani, sulla sua pagina Facebook:

Mercoledì 16 dicembre in piazza Matteotti e giovedì 17 in piazza Carlo Sagristani ai colli di Fontanelle ci sarà la possibilità per i cittadini di Sant’Agnello di effettuare previa prenotazione i tamponi antigenici rapidi per la ricerca del covid 19! Colgo l occasione per comunicarvi che oggi è risultato positivo un altro nostro cittadino al covid 19 mentre abbiamo la guarigione di altri 3 precedentemente positivi! Per cui sul nostro territorio al momento risultano 16 positivi al covid 19!