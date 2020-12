Penisola sorrentina. Nel Santuario di San Giuseppe, a Sant’Agnello, stasera 29 dicembre 2020 si è tenuta una messa per commemorare tutti i naufraghi in mare, in particolare la Marina di Equa, Stabia e Tito Campanella.

A celebrare il vescovo Monsignor Francesco Alfano. L’evento è fruibile sui social dedicati o attraverso le riprese di Positanonews, che ha preso parte alla commemorazione. Ormai è nella tradizione dedicare questa giornata di fine anno al lavoro e al sacrificio del mare. All’esterno del Santuario, vi è una lapide commemorativa, a cui viene apposta una corona in suffragio dopo la celebrazione. Hanno preso parte all’evento tutti i sindaci della Penisola sorrentina, intervistati da Positanonews.