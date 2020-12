Sant’Agnello. La cicogna ha portato una gioia nella famiglia D’Amato, è arrivata Valentina

Sant’Agnello , Sorrento ( Napoli ) . La cicogna ha portato una gioia nella famiglia D’Amato, è arrivata Valentina . Una splendida bambolina, come ci ha segnalato Mirella da Positano, che sarà da grande una lettrice di Positanonews. Questo 2020 non ha solo amarezze come il Covid, ma anche bellezze , come questa nascita dell’otto novembre 2020, per la gioia di Mamma Giuseppina e Papà Fernando, e la splendida sorellina Francesca, e di tutti noi. Augurissimi.