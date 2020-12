Sant’Agnello, la bella notizia di fine anno: Giuseppe Gargiulo è tornato a casa!

Giuseppe Gargiulo è finalmente tornato a casa! – Con questa splendida notizia di fine anno, il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, aggiorna i concittadini sulle condizioni del vicesindaco santanellese, in seguito al terribile incidente avvenuto a Piano.

Si è ripreso, le sue condizioni sono discrete, ma non ancora ottimali – aggiunge Sagristani – . Pertanto, non può ricevere visite, né affaticarsi. Gli saremo tutti vicino nelle intenzioni. Auguro all’amico ed all’amministratore, con cui ho maturato una consuetudine di lavoro quotidiano, di riprendere al più presto la condizione migliore per tornare al Comune. Forza Peppe, insieme ce la faremo.