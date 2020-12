Foto 2 di 2



La Protezione Civile di Sant’Agnello ha appena ritirato dal ristorante Calise i pasti per distribuirli ad un elenco segreto di famiglie bisognose. Segreto per tutelare privacy e dignità. I titolari del ristorante, ufficialmente chiuso, già da quando hanno ricevuto il consenso del sindaco Sagristani, si sono adoperati al meglio per produrre e soprattutto confezionare in monoporzione secondo normative igienico sanitarie. I signori proprietari, ai quali va il grazie della comunità, restii a parlare e a farsi riprendere dalle telecamere di Positanonews, lasciano intendere che il loro esempio sia ripreso da altri, nonostante gli ostacoli burocratici. Intanto le prime vaschette di profumatissima pasta al forno sono già partite con arance e mandarini.