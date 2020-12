Sant’Agnello: il post del sindaco Sagristani in attesa del Santo patrono

Sant’Agnello. Il post virale del sindaco Sagristani in attesa del Santo.

La pandemia in corso ha cambiato le nostre abitudini quotidiane. Ne risentono anche le tradizioni più belle e sentite dalla nostra comunità. Purtroppo, quest’anno, per la festa patronale di S. Agnello non avremo la fiera e tanto meno la processione.

Non si tratta di semplici abitudini consolidate, ma di una parte importante della nostra identità collettiva che ci portiamo dentro da bambini.