Sant’Agnello, il giorno della festa un pensiero di tristezza va all’housing sociale. In questo anno particolare, segnato dalla presenza del Covid-19, è comunque molto il fermento per la Festa di Sant’Agnello, che si celebra proprio oggi, lunedì 14 dicembre. Sicuramente in maniera diversa, il tutto seguendo le regole per la limitazione del contagio, saranno celebrate molte messe. Fino a domani, alle ore 19, inoltre, sarà possibile venerare il Santo.

In questo clima, però, il nostro pensiero corre alle 53 famiglie dell’housing sociale che, dopo aver dato fondo ai loro risparmi per acquistarle, non solo non hanno potuto mettervi piede, ma proprio ultimamente si sono visti ribadire che le case verranno abbattute perché illegittime. Non possiamo che esprimere immensa tristezza per quanto sta avvenendo.