Sant’Agnello, gli affidatari sui cancelli dell’housing sociale: “Che il 2021 si apra SPALANCANDOLO”

Che il 2021 si apra SPALANCANDO – con questo mega striscione affisso ai cancelli dell’Housing Sociale di Sant’Agnello, i 53 affidatari sperano che il 2021 porti novità, ma soprattutto gli spalanchi le porte di casa, quella che gli è stata tolta portando via con sé anche i sogni di un futuro migliore.

Questo 2020 ci ha portato via tante cose, lavoro, amici, salute e soprattutto SOLDI! – scrivono gli affidatari sui social – Soldi investiti nel sogno di avere una casa propria, dove i nostri bimbi potessero giocare, dove l’aggregazione sociale era al centro del progetto! Ecco, proprio questo progetto, così bello, così rispettoso del verde, con un’affacciata di piante da brividi (in penisola nemmeno l’ombra di una cosa del genere), eppure a qualcuno non è andata bene, purtroppo però se ne sono accorti dopo 5 anni, mentre le nostre tasche si prosciugavano e i nostri sogni crescevano sempre di più, giorno dopo giorno!

Con queste luci di candele vogliamo tutti noi creare un atmosfera di “veglia”, ecco , la veglia in questo periodo suona a tema, noi tutti VEGLIAMO AFFINCHÉ I NOSTRI SOGNI SI REALIZZANO! CHE SIA UN 2021 RICCO DI GIOIE!