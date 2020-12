Sant’Agnello: finalmente l’accesso al mare è diventato libero

Sant’Agnello. L’accesso al mare è diventato finalmente libero. Ecco il messaggio di Rosario Lotito: “Le battaglie a volte si vincono e a volte si perdono questa l’abbiamo vinta. Finalmente a Sant’Agnello l’accesso al mare è diventato libero e senza barriere. In seguito alla nostra continua lotta con video denunce e dopo una interrogazione parlamentare il cancello che impediva l’accesso alla Marinella é stato rimosso questo è segno che non bisogna arrendersi mai e che lottare per cause giuste a favore dei cittadini é la conferma che la strda intrapresa é quella giusta”.