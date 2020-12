Sant’Agnello e la gara di solidarietà: 90 pasti ai bisognosi e regali per i più piccoli

Oggi la comunità di S. Agnello ha scritto un’altra bella pagina di solidarietà – scrive il sindaco Piergiorgio Sagristani.

Il ristorante Katari ha offerto 90 pasti alle famiglie segnalate dai servizi sociali. C’è anche un regalo per i più piccoli e scorte alimentari per chi ha più bisogno. Il bene si moltiplica. Le buone azioni contagiano. Avanti così e grazie al Nucleo comunale della Protezione civile, guidato da Pippo Coppola, per la consegna.