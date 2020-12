Sant’Agnello: domenica il ristorante Calise offrirà 120 pasti caldi a chi ha bisogno

Un bel gesto di fattiva solidarietà per le famiglie colpite dalla crisi. Il Ristorante Calise di S. Agnello domenica offre 120 pasti caldi da consegnare ai nuclei familiari segnalati dai servizi sociali tramite i volontari della Protezione Civile. Ringrazio i titolari del ristorante che, nonostante la crisi che ha colpito il settore, si sono fatti parte attiva per aiutare chi sta peggio. Colgo l’occasione per augurami che questo sia solo l’inizio di un percorso solidale che possa ampliarsi ed aiutare quante più persone possibili. Avanti così, viva S.Agnello, complimenti a chi pensa a chi sta in maggiori difficoltà.