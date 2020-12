Sant’Agnello, denunciato un supermercato. “Non riassume il personale”

Penisola sorrentina. I dipendenti ai quali scadono i contratti a tempo determinato non vengono riassunti e così scattano le proteste ed interviene il sindacato. Succede a Sant’Agnello in un supermercato dove alcuni operatori sono stati sostituiti da altri una volta giunti al termine del rapporto di lavoro stagionale. La notizia la riporta Il Mattino. Tre di essi si sono rivolti alla Flaica Cub di Napoli che ha proclamato lo stato di agitazione permanente nei confronti della filiale della Costiera sorrentina della catena di supermercati, «per le diverse mancate riassunzioni avvenute a fine contratto a tempo determinato senza la richiamata in servizio degli ex dipendenti cosi come previsto dalla normativa vigente e dai Dpcm emanati per la gestione della pandemia».

È opportuno comunque chiarire che non si parla di licenziamenti ma di mancate riassunzioni. «La vicenda è preoccupante – fanno sapere dal sindacato – perché indica una tendenza sempre più abituale a scaricare dai propri organici quanto più manodopera possibile grazie alla crisi attuale. In una provincia come quella di Napoli, in un territorio a vocazione turistica stagionale come la penisola sorrentina, non è tollerabile fare cassa con la forza lavoro, soprattutto per un comparto che non vive la crisi di altri settori e nei confronti di soggetti che non hanno mai ricevuto richiami ufficiali che potessero giustificare la decisione aziendale».

La Flaica Cub ha chiesto anche l’intervento del sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, per una mediazione con i gestori dell’attività commerciale, annunciando che nel frattempo «si adopererà per attuare ogni azione possibile a tutela dei diritti dei lavoratori». Se anche con l’intervento del primo cittadino non si dovessero ottenere i risultati sperati, non si esclude il ricorso alla magistratura. «La dignità dei lavoratori stagionali a tempo determinato anche nel commercio, non è in vendita – spiega Rosario Fiorentino della Flaica Cub di Napoli -. Se le iniziative di lotta che metteremo in campo non sortiranno effetto necessario a salvaguardare l’occupazione, sposteremo l’iniziativa davanti al giudice del lavoro per il ricorso ex art 700 cpc che promuoveremo attraverso il nostro ufficio legale. Attendiamo con fiducia l’intervento del sindaco di Sant’Agnello così come richiesto dal nostro sindacato anche perché parliamo di lavoratori in forte difficoltà a causa della crisi economica».