Sant’Agnello: congratulazioni a Michele Vitiello per la laurea in Giurisprudenza

Sant’Agnello. Congratulazioni a Michele Vitiello per avere conseguito la laurea in Giurisprudenza con una tesi di laurea in Diritto dell’energia dal titolo “Smart cities ed efficienza energetica”. Auguri da Positanonews e in bocca al lupo per un futuro splendido!

“Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun’altro. Non rimanete intrappolati nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore. E, ancora più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione: loro vi guideranno in qualche modo nel conoscere cosa veramente vorrete diventare. Tutto il resto è secondario” – Steve Jobs, Discorso all’Università di Stanford