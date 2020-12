Sant’Agnello, celebrazione del patrono. Messe al completo ma si può venerare il Santo

Sant’Agnello. Settimana scorsa è iniziato il solenne Novenario in preparazione alla Festa del Patrono sant’Agnello Abate, che si celebra oggi 14 dicembre. Per l’occasione, un programma ricchissimo con tante messe. La novità era il bisogno di prenotare per partecipare. Avvisiamo tutta la cittadinanza che i posti per le messe sfortunatamente sono esauriti, tutte al completo. Facciamo un grande encomio per l’organizzazione. L’unica cosa che è possibile fare è venerare il Santo, che sarà esposto fino alle 19:00 di domani.