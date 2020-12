Sanremo 2021, avanza l’ipotesi del confinamento del pubblico su una nave da crociera Covid Free

Il Covid non ferma il Festival di Sanremo che dovrebbe svolgersi, salvo cambiamenti, dal 2 al 6 marzo 2021. Ma restano comunque diverse le ipotesi su come gestire l’aspetto della sicurezza. Una delle ultime voci riporta la possibilità di confinare il pubblico ed una parte degli addetti ai lavori su una nave da crociera. Ipotesi quest’ultima confermata dallo stesso Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival, durante un suo intervento questo pomeriggio in una trasmissione su Radio Zeta. Amadeus ha infatti ribadito che il Festival di Sanremo è impensabile senza il pubblico che, con molta probabilità, durante le diverse serate sarà composto sempre dalle stesse persone che verranno sottoposte ogni giorno a tampone. Le circa 400 persone del pubblico saranno quindi poste in una specie di bolla Covid Free sulla nave “Smeralda” di Costa Crociera ed ogni sera, grazie ai tender, arriveranno al porto di Sanremo e con dei pullman trasportati fino al teatro Ariston.

Il progetto sembra fattibile e, tra l’altro, alla Rai costerebbe pochissimo perché farebbe parte di una sponsorizzazione da parte della compagnia di navigazione che avrebbe in questo modo una vetrina importante per rilanciare il settore crocieristico così duramente provato dalla pandemia.