San Valentino Torio, scende dall’auto e viene travolto: muore 53enne. Morto dopo essere stato travolto da un’auto. Tragico destino per un 53enne di Nocera Inferiore. L’incidente è avvenuto in via Zeccagnuolo a San Valentino Torio. Secondo una prima ricostruzione l’uomo era appena sceso dall’auto quando un’altra vettura lo avrebbe preso in pieno e trascinato sull’asfalto per una ventina di metri. Il 53enne sarebbe morto sul colpo. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri.

Fonte La Città di Salerno