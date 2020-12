San Nicola a Positano. L’anno scorso il “fucarazzo” e la musica alla Chiesa Nuova, ma il Covid non ha fermato le luci. E’ una festa che Positanonews ha sempre amato nella perla della Costiera amalfitana. I ragazzi e le ragazze della Chiesa Nuova sono sempre stati in gamba , era una bella festa popolare , allegra, spensierata, il buon vino e la voglia di ballare in compagnia dava inizio al periodo di Natale, il “Santa Klaus” positanese accendeva di allegria ed atmosfera il paese. Ma non preoccupatevi, il Comitato Chiesa Nuova ha comunque fatto sentire la sua presenza con le luci, come di ha fatto sapere con le sue foto Peppe Ferraioli, e siamo sicuri che l’anno prossimo saremo di nuovo in piazza a ballare e cantare in allegria tutti insieme vicini , ora da lontano ci abbracciamo comunque affettuosamente…

