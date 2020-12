San Gennaro niente da fare! Il sangue non si scioglie come con il colera e l’eruzione del Vesuvio e ora il Covid C’è il Covid, Napoli e la Campania stanno vivendo ancora con più sofferenza questo 2020, il coronavirus Covid-19, la crisi economica, anche la morte di Maradona ha colpito molti…Ci hanno provato più volte stamattina, ma niente da fare , a notizia che quest’anno la popolare e venerata reliquia del patrono fatica a liquefarsi ha subito dato spazio a una ridda di interpretazioni tra lo scaramantico e il religioso. E senza scomodare il «Non è vero, ma ci credo» di Peppino De Filippo, vale la pena ricordare che la Chiesa ufficiale non considera la trasmutazione del sangue di San Gennaro un vero e proprio miracolo ma un semplice «prodigio» . Che la scienza ha provato più volte a spiegare.

L’esperimento più noto e accreditato risale al 1991 e fu condotto per conto del Cicap da tre ricercatori dell’Università di Pavia (Franco Ramaccini, Sergio Della Sala e Luigi Garlaschelli) e finì addirittura sulla rivista Nature. I tre studiosi hanno fatto ricorso al concetto di «tissotropia» vale a dire la capacità di alcune sostanze gelatinose di passare allo stato liquido se agitate: pur non entrando nel merito di quale sia il vero contenuto delle ampolle conservate nel Duomo di Napoli l’esperimento aveva riprodotto in laboratorio il «miracolo» grazie a sostanze che erano conosciute anche in secoli passati.

Benché la Chiesa consideri «inspiegabile» il fenomeno che si ripete da secoli non c’è alcuna certezza che la sostanza custodita dentro le due ampolle al centro della celebrazione sia effettivamente il sangue di San Gennaro. Di sicuro le testimonianze sulla sua liquefazione risalgono al XIV secolo (il patrono e martire visse e morì nel III secolo) mentre la celebrazione odierna, del 16 dicembre risale a un fatto storico ben preciso: una eruzione del Vesuvio risalente al 1600 che – vuole la tradizione popolare – si fermò durante una celebrazione durante la quale vennero esposti il busto e le ampolle con le reliquie di san Gennaro.