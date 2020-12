Salvatore Mare: “Com’è schierato il PD a Piano di Sorrento?”

Il Consigliere del Comune di Piano di Sorrento Salvatore Mare (M5S) critico con la Gargiulo la quale, a suo avviso, chiede un chiarimento solo ora per futilità, e non quando il suo collega di partito D’Aniello ha lasciato la maggioranza. Nota l’intesa fra il pentastellato e il Dem: che siano prove per aprire un tavolo d’alleanza giallo-rossa come al governo?

Così scrive Mare sulla sua pagina Facebook:

«Sono fatti del PD e non dovrei intromettermi, anche considerando che al momento il MoVimento non se la passi gran che bene e possa quindi permettersi di dare lezioni, ma quello che accade ai Dem a Piano di Sorrento è paradossale, e ben rispecchia le crisi identitarie dei partiti, che si riversano inevitabilmente a livello locale.

A parte le considerazioni inesatte della Gargiulo, giacché non è in mezz’ora, di fretta e nella Commissione sbagliata che si può parlare di collaborazione, perché se lo pensasse veramente e non fosse frutto di una schermaglia politica, dovremmo pensare che il suo concetto di democrazia e partecipazione è realmente limitato.

Ma a parte le dispute dialettiche che ci stanno tutte e che possiamo accettare, da cittadini spettatori o da politici interessati, il paradosso è che la Gargiulo chieda “oggi” un’immediata riunione del direttivo del PD (n.d.r. convocata dal Segretario Ferraro per questa sera), al fine di chiarire e riportare il confronto senza fughe in avanti, le quali finiscono con il ledere l’immagine del partito e il lavoro amministrativo, e non abbia chiesto lo stesso identico confronto in occasione ben più grave e pregnante di una mera intervista rilasciata al settimanale Agorà.

Un politico minimamente attento o un cittadino sfiorato dal dubbio le chiederebbe perché non ha invocato l’incontro all’indomani (se non prima) del passaggio di D’Aniello all’opposizione: per quale motivo non ne sentì l’esigenza? Forse mostrare un partito spaccato non ledeva ancor maggiormente l’immagine dello stesso?

Stasera il PD avrà la possibilità di chiarire una volta e per tutte se è dalla parte di Antonio D’Aniello o di questa amministrazione; meglio tardi che mai».