Salvatore della Pace , lettera del capolista del gruppo Idea comune di Maiori

In queste giornate invernali coi primi freddi gli animi nei rappresentanti della politica si mantengono caldi. L’aspetto positivo da rilevare è una presenza a Maiori di una opposizione attiva rappresentata dai gruppi di ” Idea comune di Maiori” guidato da Salvatore della Pace e “Maiori di nuovo” da Elvira D’Amato.

L’ ex sindaco Della Pace ci scrive invitando dalle pagine di Positanonews il sindaco Antonio Capone e Cremone Cristiano a calmarsi rilevando negli stessi una certa tensione. Sono letteralmente scossi ci rivela a telefono in esclusiva.

Il capolista di “Idea comune” lancia al sindaco e al suo gruppo un chiaro invito a farsi una ragione del suo amore viscerale per Maiori , avvertendo in loro un fastidio per la sua persona .

Al consigliere Cremone, continua Della Pace, che mi consiglia di tornare sui banchi di scuola elementare ribatte che accetta il suo suggerimento ma invita la maggioranza ad aprire immediatamente l’istituto in Via de Jusola che il sindaco Capone ha da tempo senza validi motivi chiuso .

Solo dopo io mi siederò accanto un bimbo di sei anni e colmerò le mie lacune ribatte Della Pace a Cremone. A fine anno poi , continua il consigliere d’opposizione ,lancia a Cremone Cristiano del gruppo di maggioranza l’invito a interrogarlo per promuoverlo al secondo anno delle elementari.

Conclude della Pace rammentando al suo avversario politico che l’ironia è un modo dolce di raccontare la vita e i fatti anche quando sono amari.

Con pungente ironia rivela Salvatore della Pace i fortunati sono quelli che nascono oggi che apprenderanno sui libri di storia quello che ci dicono il sindaco di Maiori Capone e il consigliere Cremone sulle sorti di Maiori, dell’Italia e dell’ umanità.

Valeria Civale