Salerno-Vietri: Simone Capuano confermato nella Giunta Sportiva nazionale Aci

Costiera amalfitana-Salerno. Simone Capuano, nato a Vietri sul Mare e residente a Salerno, è stato confermato nella Giunta Sportiva Aci, il massimo organo sportivo nazionale dell’Aci, per il prossimo quadriennio 2021 – 2024. Conosciutissimo e apprezzatissimo nel settore, in qualità di amministratore della storica e prestigiosa “Salerno Corse”, Simone Capuano è un leader nazionale nel settore dell’aggregazione delle società sportive operanti nell’automobilismo sportivo e nel settore della organizzazione e della promozione di eventi motoristici a carattere nazionale ed internazionale. Il successo di Simone Capuano e il suo impegno per lo sport automobilistico inorgoglisce l’intera provincia di Salerno e la struttura dell’Automobile Club Salerno, presso cui la Salerno Corse e Simone Capuano sono licenziati sportivi e Soci Aci da oltre quarant’anni.