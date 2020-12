Salerno, primario arrestato alla Clinica Tortorella si difende: “Le mie cure erano corrette”

Salerno. Un fiume in piena, ieri mattina, il primario di Oncologia della Tortorella, Carmine Napolitano. È arrivato dal gip Maria Zambrano accompagnato dal suo legale di fiducia, l’avvocato Giovanni Formicola, e subito ha dichiarato di voler ben chiarire la propria posizione. Lo racconta Il Mattino. È stato proprio il suo difensore a far intendere che l’interrogatorio sarebbe stato lungo, di qui la decisione di rinviare quello del chirurgo Marco Clemente, assistito dall’avvocato Agostino De Caro, a lunedì mattina. E lungo è stato. Anzi, lunghissimo: Napolitano ha parlato dalla mattina fino alle 16 del pomeriggio. «Ha spiegato la legittimità della sua condotta – ha riferito l’avvocato Formicola – e la gestione del post operatorio. Io non sono un medico ma, per quello che ho sentito, mi è sembrato che le repliche siano state adeguate: non si è limitato ad una sterile negatoria dei propri comportamenti ma li ha contestualizzati in modo congruo». Poi l’affondo: «È notorio che in questa materia insigni chirurghi e medici di provata esperienza dicono cose incompatibili gli uni con gli altri…Vedremo la prossima settimana quale sarà la decisione del gip». Il legale, infatti, ha presentato contestuale richiesta di scarcerazione ma anche ricorso al Riesame che verrà discusso, per entrambe le posizioni, quella del primario e del suo chirurgo, poco prima di Natale. Presenti all’interrogatorio anche i due pm titolari dell’inchiesta, Elena Cosentino e Claudia D’Alitto. L’avvocato Formicola riferisce anche che il primario è «sereno, integro moralmente, solido ma tramortito da quanto accaduto in quanto non è bello vedere il proprio nome associato alla parola arrestato».

Plurimi omicidi colposi. È questa l’unica contestazione che la procura di Salerno, diretta dal procuratore capo Giuseppe Borrelli, ha mosso nei confronti del primario e del suo chirurgo, e braccio destro. Anche se il giudice per le indagini preliminari usa nella sua ordinanza parole molto forti nei confronti di Napolitano (ora ai domiciliari), non ha accolto in pieno le richieste per Clemente, ritenendo la sua posizione secondaria rispetto a quella del primario, e ordinando per lui la sola interdizione dalla professione per la durata di un anno. Sei i casi contemplati e per i quali i due indagati devono ora rispondere alla giustizia anche se è proprio il gip a precisare che potrebbero essere molti di più ma non tutti sono stati denunciati. Eppure, giorno dopo giorno, aumentano le segnalazioni di persone che hanno avuto a che fare con il primario, anche quando era ancora in servizio a Salerno, e che sottolineano come la loro denuncia sia poi stata archiviata.

Le indagini, condotte dalla Procura di Salerno e dai militari della compagnia carabinieri di Salerno, agli ordini del maggiore Adriano Castellari, presero il via nel 2018, dall’anomalo incremento di decessi verificatisi nei mesi successivi all’assunzione dei due medici presso la clinica Tortorella e sono legate a doppio filo all’inchiesta sulla morte del perito della procura Antonello Crisci, operato sempre da Napolitano. La verifica della documentazione sanitaria riguardante taluni pazienti ricoverati presso la clinica e l’escussione di alcuni dei medici, che hanno poi evidenziato profili di criticità riguardo agli interventi eseguiti e, più in generale, riguardo lo spregiudicato modus operandi del chirurgo, hanno portato ad eseguire ulteriori accertamenti istruttori. L’esame delle acquisizioni preliminari ha confermato l’anomalia dei decessi rispetto alla media nel breve periodo analizzato, adombrando motivazioni di profitto legate all’aumento dei ricoveri e alla gestione imprudente dei pazienti. Di qui la decisione di riesumare i casi sospetti e procedere con accertamenti tecnici che hanno poi evidenziato, come scrive il gip interventi inutili, presumibilmente sbagliati o imprudente gestione del post operatorio.