Salerno, prigioniera in casa da due settimane, SOS da una donna 55enne di Valva: “Ho bisogno di un medico”. A chiedere aiuto è una donna di Valva, dell’età di 55 anni. Da quattordici giorni, infatti, vive prigioniera della propria abitazione. La donna chiede aiuto in quanto la sua casa è rimasta isolata dal resto del paese, il cui centro abitato dista all’incirca cinque chilometri, a causa di una frana, infatti, che ha fatto cedere l’argine di un vallone sottostante il manto stradale adiacente la dimora della signora, in località Piano dei Salici.