Salerno: lode per la dottoressa Sissi Cavaliere specializzata in Psicoterapia

Salerno. Con la presente, si rendono calorosi auguri alla Dottoressa in Psicologia Clinica Sissi Cavaliere, per aver conseguito in data 12/12/2020, il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia-dell’adolescente e del giovane adulto, terminando il suo percorso con una meritatissima LODE!

“Questo é solo l’inizio di tanti altri traguardi”- quanto afferma lei stessa dopo i complimenti da parte della commissione. Una ragazza che non si é lasciata fermare da questo anno particolare.

Sperando possa ricevere al più presto degli auguri non telematici dai suoi cari, che, date le restrizioni, non sono potuti essere con lei in questo evento.

Congratulazioni Dottoressa!