Salerno. La “guida” del Covid fa cambiare le Usca Gestione ai distretti. L’Asl prende atto delle decisioni di Palazzo Santa Lucia Un nuovo coordinamento per le 22 unità del Salernitano

L’Asl Salerno ha preso atto del “manuale del Covid” pubblicato – ad oltre dieci mesi dall’esplosione dell’emergenza – dalla Regione Campania e modifica e integra le attività delle Usca: le Unità speciali di continuità assistenziale e la loro gestione, infatti, sono “ufficialmente” passate nelle mani dei Distretti sanitari d’appartenenza “scaricando” il lavoro fatto sin dallo scorso marzo dal Dipartimento di prevenzione di via Nizza. È quanto ufficializza una delibera pubblicata nelle scorse ore e firmata dal manager Mario Iervolino che, di fatto, ha certificato quanto accade già da un po’ di tempo, con le Usca sparse sul territorio provinciale che offrono servizi ai cittadini spalla a spalla con i vari Distretti. Cosa ha comportato questa modifica? Una maggiore integrazione fra le prestazioni. Fino a qualche tempo fa, infatti, le Usca avevano due unici compiti: garantire la somministrazione dei tamponi e monitorare i pazienti infetti (o sospetti positivi) a domicilio. Adesso l’integrazione con i Distretti ha permesso di attivare anche altre attività di prevenzione e monitorare in maniera più completa i pazienti anche grazie alla collaborazione degli specialisti dei presidi territoriali dell’Asl.

La delibera delle ultime ore ripercorre il “viaggio” delle Usca sin dalla loro nascita: l’Asl, infatti, inizialmente aveva attivato soltanto 14 presidi sul territorio provinciale anche a causa di «una serie di criticità per lo più ascrivibili alla necessità di reperire locali diversi con le attività già esistenti (come Saut e Continuità Assistenziale) per non creare promiscuità ». Successivamente, invece, anche grazie a un piano di potenziamento, si è arrivati alla situazione attuale: sono 22, infatti, le Usca attivate in provincia di Salerno che vedono l’impiego di 206 medici e 79 infermieri anche grazie alle assunzioni effettuate negli scorsi mesi, proprio mentre la seconda ondata di coronavirus cominciava a far sentire tutta la sua forza anche sul territorio che va da Scafati a Sapri.